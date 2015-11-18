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    ЦСКА – второй в Европе клуб по проценту действующих игроков в сборных

    Московский ЦСКА занимает второе место по числу игроков сборных в 2015-м году среди 31 страны Европы, сообщает CIES Football Observatory.

    Первое место занимает «Манчестер Юнайтед», где 72% игроков играли за сборные в 2015-м году. На втором месте ЦСКА (71,4%), на третьем - мадридский «Реал» (69,6%).

    В список также вошли «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и киевское «Динамо». Среди российских клубов после ЦСКА идет «Спартак» (45,5%) и «Зенит» (44%»).

    Английская Премьер-Лига занимает первое место среди чемпионатов (41,4%). Далее – Бундеслига (30,9%) и РФПЛ (26,6%).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 16:27

      ЦЫЭСКА рассадник кривоногих сборников.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 ноября 2015, 09:10

      ну норм

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