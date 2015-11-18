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    Ярмоленко: «Свой гол записал бы на Кравца, он не пожадничал»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за выход на Евро-2016 против Словении (1:1). Ничья вывела украинцев в групповой этап турнира.

    «Одна мечта осуществилась, много работали, долго шли к этому. Я в зеркало глянул: чуть постарел, лет на 35 где-то выгляжу», – сказал Ярмоленко в эфире канала "Футбол 1".

    Футболист забил гол на седьмой добавленной минуте после передачи Кравца.

    «Мы пропустили необязательный мяч в начале матча, игра была нервная. Первый тайм у нас не получился. У них большие центральные защитники, которые выиграли много единоборств. Прекрасно понимали, что если забьем мяч, то игра окончена. Я бы даже записал гол на Кравца, он не пожадничал. Когда выбегали в такую контратаку, о голе уже не думал. Мы играем не на область или район, понимали важность этого матча. Бились за свою страну, словенцы – за свою».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 02:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2015, 09:38

      Удалять тебя надо было ещё в первом тайме, борец херов!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 18 ноября 2015, 02:06

      Молодцы!Господи,хран Украиу!

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