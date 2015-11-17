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    Черышев: «Всем спасибо, извиняюсь за поражение»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал исход товарищеского матча против команды Хорватии (1:3), который проходил в Ростове-на-Дону.

    «Приехал сюда впервые. Погода холодная. Был аншлаг, чувствовали поддержку. Всем спасибо, и извиняюсь за поражение. У нас были моменты, а они нас наказали. Это был важнейший матч в карьере для меня, давно не играл. Очень обрадовался, что получил шанс. Хочу поблагодарить всех ребят и тренерский штаб. Надо набирать форму», – говорит Черышев.

    Также футболист ответил на вопрос, доволен ли он своей игрой в этом матче.

    «Папа всегда говорит: «Сколько проходов сделал, два или три? Надо семь. Работай“. У хорватов отличные футболисты. Игра была равная. Счет не закономерен».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2015 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2015, 09:42

      Да ничего, давай дальше на лавку в Реал!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 ноября 2015, 08:47

      Как уже задолбали Ваши извинения. Когда Вы научитесь играть? Если Вы играете в удовольствие, то играйте в ФНЛ, 2-я лига и т.д. А если это работа, то научитесь быть профессионалами!!!

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 ноября 2015, 04:01

      что поделать, если бы играл часто уверен что забил бы тот момент...

      2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 18 ноября 2015, 01:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Твоя вина и ты виноват
      Так что заткнись

      -5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 18 ноября 2015, 01:10

      Законамерен,дружище.

      3
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