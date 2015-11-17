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    Шеф полиции Ганновера: «Были конкретные планы устроить взрыв на стадионе»

    Начальник полиции Ганновера Фолькер Клуве сделал заявление по поводу отмены матча между сборными Германии и Голландии. Напомним, на территории арены был обнаружен подозрительный предмет, а позже возле стадиона обнаружили машину скорой помощи с взрывчаткой внутри.

    «Были конкретные планы устроить взрыв. Основная информация к нам поступила через 15 минут после того, как были открыты ворота арены. Это были сведения о взрывном устройстве, и оно должно было сработать на стадионе. Все очень серьезно», – говорит Клуве.

    Источник: Bild

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    17.11.2015 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 18 ноября 2015, 09:10

      Полнейший звездец ! Долизались у обамы.

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