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    Ребров: «Для меня это особенные ощущения»

    Вратарь сборной России Артем Ребров прокомментировал результат товарищеского матча против Хорватии (1:3). В этой встрече Ребров дебютировал за национальную команду, выйдя на замену.

    – Лично вам не обидно, что Лодыгин в первом тайме ничего не пропустил, а вы за вторую 45-минутку получили сразу три мяча?

    – А почему должно быть обидно? Это футбол. Так бывает.

    – Команда после перерыва стала играть слабее в защите?

    – Не люблю сваливать вину на кого-то. В первую очередь на себя нужно смотреть, раз три пропустил.

    – Не такого дебюта в сборной хотели?

    – Мечты и реальность – вещи разные. Принимаю сложившееся как есть. Для меня это особенные ощущения. Пусть опыт и неудачным получился, но это все же опыт, – сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2015 23:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 ноября 2015, 09:39

      Три штуки для Реброва - это вполне обычные ощущения :-)))))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Сармат Ростов 18 ноября 2015, 09:48

      Это девиз спартака!

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