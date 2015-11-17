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    Глушаков: «Слуцкий в раздевалке ничего не говорил, просто поздравили Игнашевича с рекордом»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал исход товарищеского матча против команды Хорватии (1:3).

    «Всегда плохо проигрывать. Каждое поражение – это грусть и обида. Но все-таки матч был товарищеским, так что ничего страшного. Зато всех ребят проверили. Нам предстоят еще интересные игры впереди, так что прорвемся», – говорит Глушаков.

    По словам футболиста, главный тренер Леонид Слуцкий ничего не сказал в раздевалке по поводу игры.

    «Пока ничего. Просто дружно поздравили Игнашевича с рекордом, Леонид Викторович пожелал всем удачи и хорошо тренироваться».

    Также Глушаков, который родился в Ростовской области, сказал, что 80 человек пришли на матч поболеть лично за него.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2015 22:51
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