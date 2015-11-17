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    Зимой «Тосно» может прекратить выступление в ФНЛ

    "Тосно" может быть отстранен от розыгрыша ФНЛ по причине финансовых проблем.

    Владельцы "Тосно" являются представителями компании, связанной с "Газпромом", и, как сообщается, не видят смысла в дальнейшем финансировании команды из Ленинградской области, поскольку молодые игроки из Петербурга могут получать игровую практику в "Зените -2", который также выступает в ФНЛ.

    Напомним, ранее появлялась информация, что счет "Тосно" арестован за неуплату налогов, а у клуба имеются задолженности перед предпринимателями.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.11.2015 22:36
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +821

      jet andy 9 января 2016, 21:29

      Все это всего лишь слухи. И Газпром тут совершенно не причем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 2 декабря 2015, 16:03

      Газпром, мечты сбываются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 25 ноября 2015, 12:36

      Стоило ожидать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 ноября 2015, 15:17

      Как и ожидалось: очередной проект - однодневка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 ноября 2015, 21:20

      Кончился проект...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 18 ноября 2015, 00:05

      Журналистское вранье. Компания Форт-Групп никак не связана с Газпромом. Финансирование клуба Тосно было сокращено сначала в 2 раза, а потом в 4 из-за того, что компания получила от руководства области то, ради чего 2 года назад она взяла на себя финансирование клуба. А именно землю в Девяткино.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 23:51

      Сочувствие.

      1
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      Рейтинг: +95

      russell-9 17 ноября 2015, 23:01

      Кто бы сомневался.

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