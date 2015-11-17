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    Мутко: «Класс хорватов выше, чем у нас»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в товарищеской игре против команды Хорватии (1:3).

    «Мы провели товарищескую игру против соперника очень высокого качества. Я считаю, что с такими соперниками надо проводить матчи. Все старались, как могли, играли с настроением. Но класс есть класс. Класс хорватов, конечно, выше, чем у нас. Вы посмотрите на их центральную линию», – говорит Мутко.

    По мнению чиновника, ничего страшного в этом поражении нет.

    «Сейчас Леонид Викторович посмотрел, кто и на что способен, потому что ребята весь сезон добросовестно приезжали в сборную. Я считаю абсолютно правильным то, что он дал всем шанс поиграть. Ничего страшного, это товарищеская игра. Без поражений, как говорили великие стратеги, не бывает побед».

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2015 22:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 23:45

      Политическиангажированный лимит поможет уменьшить класс российской сборной.

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 17 ноября 2015, 22:24

      ничего не светит нашим во Франции, из группы не выйдем. даже если группа не особа сильна будет.

      -1
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