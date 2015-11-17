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    Чачич: «Плохой результат для хозяев, но ничего не поделаешь»

    Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал победу в товарищеском матче против команды России (3:1).

    «Плохой результат для хозяев, но ничего не поделаешь. При счете 0:1 не в нашу пользу сборная России имела моменты, и все могло сложиться по-другому. Но мы своими шансами воспользовались, а русские – нет. Слуцкий пробовал разные варианты игры, а мы держались одной тактики и победили», – рассказал Чачич.

    Также наставник прокомментировал отсутствие на поле Ивицы Олича.

    «Я хотел, чтобы играли Манджукич, Перишич и Калинич. Как видите, результат позитивный».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2015 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -185

      Protosser 18 ноября 2015, 00:04

      Умеете же создавать заголовки..
      Остро, захватывающе, нетривиально!
      Вырвали самый осмысленный, интересный момент интервью, то, до чего никто бы не додумался..

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