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    «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются М'Вила

    Полузащитник «Сандерленда» Янн М'Вила попал в сферы интересов «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Sunderland Echo.

    Права на футболиста принадлежат «Рубину», а договор аренды содержит пункт, согласно которому М'Вила может окончательно перейти в «Сандерленд» в том случае, если клуб останется в АПЛ.

    Сообщается, что игрок поручил своему агенту ведение переговоров с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

    В нынешнем сезоне АПЛ М'Вила 11 раз выходил на поле, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 ноября 2015, 21:24

      Начинает вспоминать как играть в футбол )))

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