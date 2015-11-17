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    Симонян: «Мы должны выслушать Хомуху»

    Вице-президент РФС Никита Симонян призвал не торопиться с увольнением главного тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи. Напомним, сегодня его подопечные проиграли ровесникам из Азербайджана со счетом 0:3 в матче отбора на Евро-2017.

    «Надо спокойно проанализировать выступление, не вдаваясь в крайности. А вы что предлагаете, снять? Давайте разберемся трезво. Еще недавно он работал с командой и делал это хорошо, он квалифицированный тренер. Мы должны его выслушать», – говорит Симонян.

    Молодежная сборная России после четырех туров имеет три очка и находится на пятой позиции в своей группе. Напрямую на турнир выходят победители групп, а четыре лучшие команды из тех, которые заняли вторые места, разыграют путевки в стыковых матчах.

    Источник: ТАСС

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    17.11.2015 20:21
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