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    Караваев: «Проигрывать Азербайджану с таким счетом неприемлемо»

    Защитник молодежной сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2017 против сверстников из Азербайджана (0:3).

    "Нет объяснений случившемуся, не забили свои моменты, пропустили глупые мячи, в итоге проиграли. Мы можем только на себя обижаться. Сейчас все находятся в подавленном состоянии. Проигрывать сборной Азербайджана с таким крупным счетом неприемлемо. Надеюсь, такого больше не повторится. Что говорил Хомуха в раздевалке? Тут и не надо было ничего говорить, все все понимали», – говорит Караваев.

    Также футболист оценил турнирные перспективы российской команды.

    "Я бы не сказал, что шансы уменьшились, надо все оставшиеся игры выигрывать, и тогда мы выйдем на Евро. Я считаю, еще есть шансы, надо взять максимум очков, плюс соперники будут друг с другом играть. Ну и удача должна повернуться к нам лицом».

    После четырех туров молодежная сборная России имеет три очка и занимает пятую позицию в таблице своей отборочной группы.

    Источник: Р-Спорт

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    17.11.2015 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 18 ноября 2015, 18:39

      не первый раз проигрываете Азербайджану

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 21:22

      Да здравствует политически ангажированный лимит!
      Всех недоделанных трудоустроят на большие зарплаты в российские команды!

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