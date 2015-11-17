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    Абрамович готов выкупить стадион «Уимблдона»

    Роман Абрамович готов выкупить выставленную на продажу арену «Кингсмидоу Стэдиум», которая принадлежит клубу «Уимблдон». Продажа связана с тем, что «Уимблдон» в ближайшее время должен перебраться на новый стадион. Что касается «Челси», то клуб готов использовать «Кингсмидоу Стэдиум» для игр юношеской и женской команды клуба.

    Вчера состоялось заседание совета директоров «Уимблдона», на котором главный акционер клуба Донс Траст принял решение о продаже арены. Через месяц это решение должно быть одобрено всеми акционерами, но учитывая тот факт, что Трасту принадлежат 90 процентов ценных бумаг «Уимблдона», данное действие будет формальным.

    Источник: Guardian.com

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    17.11.2015 18:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 17 ноября 2015, 23:18

      Хозяин Денежный мешок купи и купи

      0
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      Рейтинг: +129

      biber ru 17 ноября 2015, 20:02

      да фули-то на народные деньги

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2015, 18:49

      Роман хорош скупать всё в Англии. Купи" Ростов" (можно и город в придачу))))

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