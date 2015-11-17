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    «Ювентус» не смог переманить Снейдера из «Галатасарая»

    «Ювентус» некоторое время назад вел переговоры о возможной покупке полузащитника Уэсли Снейдера с турецким «Галатасараем».

    «Да, действительно, мы вели переговоры о возможной продаже Снейдера в «Ювентус». Но Снейдер сам предпочел остаться в «Галатасарае». Мы знаем, что он счастлив в Стамбуле. И это делает его одной из важнейших частей нашей команды», - рассказал спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн.

    Отметим, что по данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    17.11.2015 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 19 ноября 2015, 09:27

      Снейдер уже не тот, но плеймейкер действительно сейчас нужен Ювентусу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 ноября 2015, 20:44

      Ну и славно

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