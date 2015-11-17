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    Три претендента на пост президента ФИФА выступят с предвыборными программами

    Сразу несколько кандидатов в президенты ФИФА в ближайший понедельник должны представить свои предвыборные программы. Это готовы сделать Жером Шампань, принц Али бин Аль-Хусейн и Джанни Инфантино. В ходе своих презентаций функционеры встретятся с руководителями федераций футбола Дании, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

    Стоит отметить, что на данный момент к участию в выборах допущены еще и президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, а также южноафриканец Токио Сексвале. Сами выборы пройдут 26 февраля 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2015 18:21
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