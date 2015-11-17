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    Пименов: «Рано делать выводы по игре Игнатьева»

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил дебют в национальной команде Владислава Игнатьева в матче с Португалией.

    «Видно было, что он настроен на выход на поле, стремился к этому. Надо смотреть не то, что он вышел всего на 10-15 минут, а с начала матча наблюдать за ним. Лишь тогда делать выводы. Ведь за то время, что он получил, мало что можно было испортить. Да, есть те, кто умудряются "отличиться", но таких персон не так много», - считает Пименов.

    Товарищеский матч Россия - Хорватия состоится во вторник, 17 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Полностью эксклюзивное интервью Руслана Пименова можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 18:07
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