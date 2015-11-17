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    Тохир: «Интер» должен вернуться в Лигу чемпионов»

    Президент «Интера» Эрик Тохир не скрывает, что хочет видеть свою команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    «В январе у нас могут появиться несколько новичков. Я и раньше говорил, что на третий год моей работы «Интер» должен вернуться в Лигу чемпионов. В этом сезоне у нас есть возможность обеспечить возвращение в Лигу чемпионов, одержав победу в серии А. Уже сейчас можно сказать, что «Интер» отличная команда, но мы продолжим делать все, чтобы она стала еще более лучшей.

    Пирло? Это великий игрок. Но о таком трансфере лучше спрашивать у Манчини. И у самого Пирло, конечно же», – сказал Тохир.

    Напомним, что сегодня стало известно о восьми матчах, которые проведет Андреа Пирло на правах аренды в турецком клубе "Антальяспор", за что итальянец получит два миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    17.11.2015 17:37
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