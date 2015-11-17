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    Аршавин занимается по индивидуальной программе

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин вернулся к тренировочному процессу. Пока он занимается по индивидуальному плану - совершает легкие пробежки, делает определенные упражнения. Напомним, что в текущем сезоне Аршавин провел в составе "Кубани" восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. Что касается еще одной звезды команды, то форвард Роман Павлюченко уже работает в общей группе. Более того, в понедельник он сыграл один тайм в двустороннем матче, отметившись голом.

    В чемпионате России "Кубань" идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2015 17:22
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