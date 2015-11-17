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    Кариока: «Сыграть за сборную – настоящая мечта любого футболиста»

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока признался, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

    «Сыграть за сборную – это настоящая мечта любого футболиста. Правда, я не слишком сильно рассчитываю на вызов, так как это только отвлекает от игры за клуб. Здесь просто нужно подождать решения. Тем более сборная теперь соберется только в следующем году. Мне же нужно продолжать работать. Буду ждать своего шанса», - признался Кариока.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что наставник сборной Бразилии Карлос Дунга может вызвать экс-спартаковца на ближайшие игры.

    Источник: Globo

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    17.11.2015 17:10
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