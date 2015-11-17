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    Фабрегас: «Конечно же, я слежу за «Барселоной»

    Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом – «Барселоной».

    «Барселона» располагает фантастическими игроками. То атакующее трио, которым располагают в команде, может решить исход любого матча.

    Конечно же, я слежу за «Барселоной». Уже 21 ноября состоится класико – это величайший матч в современном футболе. За полтора года я пропустил не больше семи игр с участием «Барселоны», – признался Фабрегас.

    Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу, 21 ноября, в 20:15 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    17.11.2015 16:58
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