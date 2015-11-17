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    Стаценко: «В ближайшее время «Кубань» рассчитается со всеми футболистами»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал финансовые проблемы своего клуба, а именно - ряд задолженностей по зарплате перед футболистами.

    «Задолженности есть, но мы стараемся все погасить. Мы разберемся со всеми долгами, что касается сроков, то это внутреннее дело клуба. В ближайшее время «Кубань» рассчитается со всеми футболистами.

    «Кубань» испытывает некоторые финансовые трудности, но у кого их сейчас нет? У нас есть проблемы, но мы их решаем в рабочем порядке. Мы стараемся в кратчайшие сроки изменить финансовую ситуацию в клубе. Надеемся, что скоро все задолженности будут закрыты», - заявил Стаценко.

    Напомним, что сегодня стало известно, что Андрею Аршавину и еще нескольким игрокам команды с августа не выплачивают зарплату.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2015 15:27
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