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    Операция не помешает тер Штегену сыграть с «Реалом»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не попал в заявку на матчи сборной Германии против Франции и Голландии из-за стоматологической операции, которую он уже успешно перенес. Она не помешает ему выйти на поле в матче с мадридским «Реалом».

    Напомним, что матч «Реал» - «Барселона» состоится в субботу, 21 ноября, в 20:15 по московскому времени. В этом сезоне тер Штеген сыграл во всех турнирах за «Барселону» 10 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В двух играх ему удалось сыграть «на ноль».

    Источник: Mundodeportivo

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    17.11.2015 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 17 ноября 2015, 15:25

      Удачи Тер-Штегену.

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