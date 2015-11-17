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    Зидан отказался сменить Бенитеса в «Реале»

    Бывшая звезда «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан не планирует заменять на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса. Не так давно такую идею выдвинул президент мадридцев Флорентино Перес. Задуматься об этом его заставило давление со стороны Криштиану Роналду, который находится не в лучших отношениях с Бенитесом. Этот конфликт может стать причиной ухода из «Реала» Роналду.

    Что касается Зидана, то тот не желает становиться временным наставником «Реала» в случае отставки Бенитеса по ходу сезона.

    Источник: Don Balon

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    17.11.2015 13:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Путь так далёк 17 ноября 2015, 18:41

      Пусть приглашают Лева Йоахима

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 ноября 2015, 15:20

      пригласите Карпина пусть поучится уму разуму

      0
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