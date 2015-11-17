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    Дель Боске: «Все понимают, что безопасность важнее»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске сожалеет, что товарищеский матч его команды против сборной Бельгии был отменен.

    «Мы хотели провести этот матч, который стал бы последним в текущем году для нас. В этом плане он был бы нам крайне полезен. Но все понимают, что безопасность важнее.

    Сейчас нам нужно как можно скорее вернуться домой, распустить игроков по своим клубам. Все наши футболисты с пониманием отнеслись к данной ситуации», - заявил Дель Боске.

    Напомним, что сегодня ранее стало известно об отмене встречи Бельгия – Испания из из-за угрозы теракта.

    Источник: AS

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    17.11.2015 13:25
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