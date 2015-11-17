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    675 полицейских будут работать на матче Россия - Хорватия

    Учитывая сложившуюся за последние дни антитеррористическую обстановку в мире, на товарищеском матче РоссияХорватия, который состоится сегодня в Ростове-на-Дону, безопасность будут обеспечат 675 полицейских, а также 150 стюардов и сотрудников ЧОП.

    Не смотря на это, Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко отменил визит на данный матч. Причиной тому послужила занятость чиновника. Стоит отметить, что перед матчем было запланировано заседание Оргкомитета-2018, но оно было отменено.

    Товарищеский матч Россия - Хорватия состоится во вторник, 17 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.11.2015 12:45
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