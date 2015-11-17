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    «Галатасарай» предлагает за Ниасса 3 миллиона

    В три миллиона евро оценивает «Галатасарай» форварда московского «Локомотива» Умара Ниасса. Цель выкупить нападающего поставлена руководством турецкого клуба на ближайшее трансферное окно. Стоит отметить, что сейчас «Галатасарай» возглавляет Хамза Хамзаоглу, работавший с Ниассом в «Акхисар Беледиеспор», откуда форвард в 2014 году перебрался в "Локомотив".

    В текущем сезоне Ниасс в рамках российской Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В четырех играх Лиги Европы сенегалец провел три мяча в ворота соперников, а также записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

    Источник: fanatik.com.tr

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    17.11.2015 12:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +148

      P10NER 19 ноября 2015, 08:26

      Ниасс за прошедший сезон и за этот поднялся до лямов 7. к концу сезона если продолжит на таком же уровне, то и 10-12 будет стоит. Речь идет о нападающем, на которых всегда ценник выше по сравнению с другими позициями. плюс возраст. ну в общем вы меня поняли

      1
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 18 ноября 2015, 17:11

      пусть буссуфа забирают

      1
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      Рейтинг: +23

      Denoiz 17 ноября 2015, 18:35

      Червонец его цена сейчас, не меньше. За 3 ляма пусть смо себе заберут

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 ноября 2015, 15:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смородинская ни за что не продаст его за такие бабки а он и этих не стоит

      -6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Garrincha58 17 ноября 2015, 20:43

      Ты с другой планеты и не имеешь ни малейшего представления о клубах РФПЛ? Во первых Смородская практически всех продаёт за 3 ляма. А во-вторых, Ниассе стоит поболее.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 ноября 2015, 13:57

      10 не меньше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 ноября 2015, 13:10

      за три можем только Шкулетича предложить))

      5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Nayturs 17 ноября 2015, 14:01

      Плюсую. За три !!!??? Не треснет у них нигде?! А по хорошему зимой ни в коем случае Ниассе нельзя продавать! Либо с еврокубками на следующий год и уж тем более с чемпионскими амбициями можно попрощаться!

      3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 ноября 2015, 13:07

      не 3 ,а 30 ?!

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