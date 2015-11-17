Месси требует от английских клубов 18 миллионов в год

Форвард «Барселоны» Лионель Месси согласен перейти в один из клубов АПЛ. Такое решение аргентинец принял из-за проблем с налоговыми органами в Испании.

Однако футболист требует для себя зарплату в размере 18 миллионов фунтов, а его трансферная стоимость составляет 175 миллионов фунтов.

По сведениям источника, ни один из английских клубов пока не согласился выложить требуемые аргентинской стороной деньги.