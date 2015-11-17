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    Месси требует от английских клубов 18 миллионов в год

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси согласен перейти в один из клубов АПЛ. Такое решение аргентинец принял из-за проблем с налоговыми органами в Испании.

    Однако футболист требует для себя зарплату в размере 18 миллионов фунтов, а его трансферная стоимость составляет 175 миллионов фунтов.

    По сведениям источника, ни один из английских клубов пока не согласился выложить требуемые аргентинской стороной деньги.

    Источник: Daily Star

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    17.11.2015 11:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 21 ноября 2015, 11:28

      пф... чушь... игрок который вообще не работает на поле когда мяч не у его команды... который к тому же не гигант... его тупо или сломают или плотно прикроют в Англии, никто сдувать пыль с него как в Испании не будет. Разве что для рекламы нужен, но с такой зп не факт что отобьет вложеное

      0
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      Рейтинг: +11

      Arsenal Forever 19 ноября 2015, 21:51

      перейдет в Арсенал, чтобы забивать на тренировках Чеху)

      1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 18 ноября 2015, 23:27

      УткО!

      2
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      Рейтинг: +193

      westerose 18 ноября 2015, 02:06

      За что платить такие деньги? Футбол ничего не дает миру. Какая от него польза? Лучше бы тратили на медицину или на информационные технологии.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 17 ноября 2015, 14:19

      Что то фигней все это кажется...

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 ноября 2015, 14:09

      Не перейдет

      -1
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      Рейтинг: +15

      Кош 17 ноября 2015, 13:17

      Если я правильно посчитал, то это примерно 5 000 000 рублей в день... Нет слов.

      0
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      Рейтинг: +92

      taben > Кош 17 ноября 2015, 17:05

      И чего? Месси весьма титулован и еще не старик. Условия жесткие лишь потому что Барса не хочет его отпускать, а он не хочет оттуда уходить. Отделится Каталония от Испании - и простят ему все налоги))) Так что гонорар куда более понятен, чем 5 лямов евриков Кокорину. Вот уж действительно - нет слов.

      2
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      Рейтинг: +15

      Кош > taben 18 ноября 2015, 16:20

      Эта да))) Это без вопросов)

      0
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      Рейтинг: +12

      Русти4ке 17 ноября 2015, 12:59

      Что за бред? Походу больше заняться нечем,кроме того как утки распространять((

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      Рейтинг: +1608

      кто там 17 ноября 2015, 12:11

      а где малолетние карликодрочеры со словами Пеналду самовлюбленный жадный эгоист?

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 17 ноября 2015, 12:10

      Очередной бред про Месси от глоров Роналду

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