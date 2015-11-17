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    Россия – Хорватия. Онлайн-трансляция

    Товарищеский матч между Россией и Хорватией важен, прежде всего, главным тренерам команд. Леонид Слуцкий и Анте Чачич преступили к своим обязанностям в конце отбора Евро-2016, поэтому будут использовать каждую возможность для подготовки к турниру.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 18:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 ноября 2015, 19:47

      Васин просто бездарь! Представляю его связку с логашовым - черная дыра!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 ноября 2015, 18:51

      ХАРЯ не треснет оплатить трансляцию

      -3
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