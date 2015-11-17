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    Словения – Украина. Онлайн-трансляция

    Украина имеет шанс впервые в своей истории преодолеть плей-офф раунд отборочного цикла. Для этого команде Михаила Фоменко сегодня необходимо не растерять преимущество, которое желто-синие заработали в первом матче со Словенией (2:0).

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Словения – Украина. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 21:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Pazitif_NRG 18 ноября 2015, 00:43

      ГООООООООООООЛ!!!!
      Украина на ЕВРО!!!!

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 17 ноября 2015, 22:25

      Будем болеть за наших братьев ... за Словению! Верим!

      3
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      Рейтинг: +13

      Pazitif_NRG 17 ноября 2015, 13:44

      верю в команду.... гол на выезде поставить все точки над и!!!

      -2
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