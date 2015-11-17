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    Брозович: «Тренер сказал, что в матче с Россией даст шанс тем, кто мало играл»

    Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович поделился своими ожиданиями перед товарищеской встречей со сборной России.

    «Тренер уже сказал, что даст шанс тем игрокам, которые до этого играли мало. Я много играл, но хочу еще раз доказать, что достоин сборной. Тем более перед новым тренером.

    Атмосфера в команде замечательная. Мы смотрели матч сборной России против Португалии. Конечно, это хорошая команда. Когда они выкладываются на 100 процентов, могут создавать проблемы», - приводит слова Брзовича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 08:03
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