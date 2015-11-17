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    Широков: «Легко быть капитаном этой сборной»

    Полузащитник сборной России Роман Широков перед товарищеской встречей со сборной Хорватии отметил, что ему легко быть капитаном в национальной команде.

    «В такой команде легко быть капитаном. Отличные ребята, отличный коллектив. Все пытаются друг другу помогать. Мне особенно ничего не приходится делать», - заявил Широков в эфире «Матч ТВ».

    Кроме того, хавбек «Спартака» пока не знает стартовый состав на предстоящую игру.

    «Я последний матч чемпионата не играл. После этой игры у нас только через пять дней матч. Не такой насыщенный график, как у остальных. Логично, может быть, что вы думаете, что поставят меня. Но как будет на самом деле, непонятно», - добавил Широков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2015 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      erjan089 17 ноября 2015, 10:00

      Рома давай уже себе не думай

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