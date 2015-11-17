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    Срна: «Живем в Киеве и ждем мира, чтобы вернуться домой»

    Защитник "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна после тренировки национальной команды перед товарищеским матчем с Россией ответил на вопросы журналистов. Занятие проходило в сильнейший ливень.

    — Как вам тренировка в таких погодных условиях? – спросили у Срна.

    — Нормально. В Хорватии хорошая погода была – тем 5-6 дней отлично поработали. Ехать в Россию разве что было не очень легко: три с половиной часа летели, потом пересадка. Ну ничего. Добрались – и хорошо. Завтра матч. Интересная игра. Сборная России отобралась на чемпионат Европы, у нее очень хороший тренер.

    — Недавно общались с Романом Широковым. Он сказал, что интересно было сыграть с таким футболистом, как Дарио Срна. Кого вы выделите в сборной России?

    — Тоже Широкова. Мы друг против друга играли много раз. Приятно играть против хорошего, умного футболиста.

    — Сказалось ли на подготовке сборной Хорватии отсутствие лидеров?

    — Шесть-семь человек не хватает по сравнению с официальным матчем против Мальты. Кто-то поехал за «молодежку» играть, другие травмированы, остальным тренер дал отдохнуть. Но футбол – это матч 11 на 11. Хорватия всегда будет играть на победу.

    — Вспомните матчи с Россией в отборе к Евро-2008?

    — Я не играл в Москве. В Хорватии сломался на 10-й минуте. Хорошо знаю нынешнюю сборную России. У вас очень сильный тренер сейчас. Я его уважаю, он умеет сделать команду.

    — Игорь Гамула сказал, что хочет встретиться со своим другом Дарио Срна. Откуда его знаете?

    — Он тренировал на Украине. Тренер он хороший, заслуживает уважения. Завтра, может, увидимся.

    — Смотрите его пресс-конференции?

    — Нет, это давно уже было.

    — Стипе Плетикоса устроит вам экскурсию по Ростову?

    — Стипе легенда и здесь, и в Хорватии. Он выиграл Кубок в Ростове. Думаю, стадион соберется и встретит его овацией на трибунах. А на экскурсии у нас не будет времени.

    — Понятно, что такая ситуация, мы, наверное, не имеем права задавать вам вопросы про Украину. Разве что так: вы планируете остаться в «Шахтере» и играть там?

    — Тяжелая ситуация. Президент «Шахтера» – большой человек, который любит футбол. Он нам создаст все условия, чтобы мы себя комфортно чувствовали. Мы живем в Киеве, но играем за своих фанатов, за Донбасс, и, конечно, ждем тот день, когда сыграем дома, когда будет мир, когда все будет хорошо.

    — Вы хотите завершить карьеру именно в «Шахтере»?

    — Да!

    — В Ростове много беженцев из Донбасса. Был ли с ними какой-то контакт?

    — Нет, получаю сообщения через «Инстаграм» и телефон. Знаю, что много ребят из Донецка сейчас здесь.

    — Сыграете и для них?

    — Для Хорватии. А потом для тех, кто любит «Шахтер».

    — Какие перспективы у «Шахтера» в Лиге чемпионов?

    — Будем биться за третье место. Очень сильная группа попалась. Шанс на выход в весеннюю часть ЛЧ мы упустили. А вот не сыграть в Лиге Европы такой клуб, как «Шахтер», не имеет права.

    — Жаль еще, что с ПСЖ и «Реалом» команда не сыграет на «Донбасс-Арене».

    — Еще на пресс-конференции сказал, что, к сожалению, не играем дома. Потому что я никому не даю шансов на «Донбасс-Арене». С грандами шансы 50 на 50, а вот с остальными мы дома будем фаворитами!

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2015 00:16
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