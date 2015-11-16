Жинола: «Вижу Роналду и Моуринью в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола считает, что парижанам стоит попытаться приобрести Криштиану Роналду и взять на работу Жозе Моуринью.

«Я вижу Криштиану Роналду в "ПСЖ". Клуб обладает достаточными для такого трансфера финансовыми возможностями, а для самого Роналду это было бы новым вызовом. Ради победы в Лиге чемпионов катарские инвесторы не поскупятся. Кроме того, я вижу Жозе Моуринью в «ПСЖ» в следующем году», – говорит Жинола.