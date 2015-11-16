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    Жинола: «Вижу Роналду и Моуринью в «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола считает, что парижанам стоит попытаться приобрести Криштиану Роналду и взять на работу Жозе Моуринью.

    «Я вижу Криштиану Роналду в "ПСЖ". Клуб обладает достаточными для такого трансфера финансовыми возможностями, а для самого Роналду это было бы новым вызовом. Ради победы в Лиге чемпионов катарские инвесторы не поскупятся. Кроме того, я вижу Жозе Моуринью в «ПСЖ» в следующем году», – говорит Жинола.

    Источник: AS

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    16.11.2015 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2015, 16:44

      да тут не поспоришь если сказал что видит значит видит, мы пока одно в видим в Реале а другого челси

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