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    Срна: «Конечно, буду болеть за Украину»

    Защитник «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна рассказал, что будет поддерживать Украину в ответном стыковом матче за попадание на Евро-2016 против Словении.

    «Конечно, буду болеть за Украину. Она получила среднего соперника, на сегодняшний день Украина – очень сильная команда», – говорит Срна.

    Также футболист оценил игру Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.

    «Если оценивать уровень украинского чемпионата в целом, то по известным причинам он, к сожалению, упал. Но "Динамо", "Шахтер" и "Днепр" – по-прежнему очень хорошие команды, имеющие сильных футболистов. Коноплянка уже здорово проявляет себя на европейской арене, и Ярмоленко в Лиге чемпионов и за сборную показывает, что он способен выступать в больших клубах. Конечно, они двое – лучшие футболисты Украины».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 ноября 2015, 09:37

      Чем старее, тем дурнее!

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 16 ноября 2015, 23:19

      Я тоже буду болеть

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