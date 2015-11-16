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    Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке группового этапа Евро-2016

    В ходе жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2016 года сборные России и Украины будут разведены и не смогут сыграть в одной группе. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    "В случае, если сборная Украины пробьется в финальную часть чемпионата Европы, она не сыграет с российской командой на групповом этапе, так как по-прежнему действует запрет чрезвычайного комитета УЕФА. Встреча сборных России и Украины на стадии плей-офф возможна», – гласит сообщение пресс-службы.

    Напомним, сборная Украины разыгрывает путевку на Евро в стыковых матчах против команды Словении. Встреча во Львове завершилась победой украинцев (2:0), ответный матч состоится во вторник.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2015 22:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 17 ноября 2015, 10:54

      что они так это Украины боятся?

      0
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 17 ноября 2015, 10:36

      Зачем? Мне казалось , что спорт вне политики! Я с удовольствием смотрю игры как Украины так и России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Wityazz 17 ноября 2015, 15:17

      Чтобы не спровоцировать беспорядки на трибунах и возле стадиона. Дело вовсе не в том, что кто-то получит удовольствие от таких матчей, а кто-то нет.

      1
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      Рейтинг: +10

      erjan089 17 ноября 2015, 09:59

      По мне как обычное дело.
      NO TO RACISM

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 ноября 2015, 01:13

      хочу чтоб Россия и Украина встретились в плей-офф

      1
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      Рейтинг: +193

      westerose 17 ноября 2015, 00:02

      Ну что это такое..... Получается чтобы увидеть мордобой на Евро2016 России и Украине нужно выходить в финал?

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > westerose 19 ноября 2015, 19:43

      их и в финале разведут)

      0
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      Рейтинг: +13

      Artur19 16 ноября 2015, 23:46

      Уже надоело разводить.Днепр вон чудом до финала лиги европы,зенит бы его вышиб,а в итоге пал от победителя.Пора уже встретится лицом к лицу,а то Украина совсем к России уважение потеряла.

      5
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Artur19 17 ноября 2015, 11:15

      конечно же Украина сейчас сильнее русошвайне

      0
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      Рейтинг: +26

      maxtomas 16 ноября 2015, 22:44

      Пусть сначала Словению пройдут...

      7
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      Рейтинг: +72

      HardPony 16 ноября 2015, 22:40

      вот это новость. год назад еще знали об этом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 ноября 2015, 22:40

      Лучше бы с Германией и Испанией развели)

      8
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 16 ноября 2015, 22:26

      Жаль, с удовольствием бы глянул как наши вышибли бы хохлов из группы.

      5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > CSKA-39- 18 ноября 2015, 00:58

      Или вышиблись сами.

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