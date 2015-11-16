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    Мората: «Бельгия – явный фаворит Евро»

    Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился своим мнением о команде Бельгии, с который испанцам предстоит сыграть товарищеский матч.

    «Бельгия – очень сильная команда, явный фаворит Евро. Матч будет интересным», – уверен Мората.

    Также футболист прокомментировал недавние парижские теракты.

    «Конечно, это ужасная трагедия, но мы приехали в Бельгию для подготовки к чемпионату Европы. Не думаю, что здесь произойдет что-то подобное».

    Матч Бельгия – Испания состоится 17 ноября.

    Источник: Twitter

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    16.11.2015 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 ноября 2015, 22:34

      Где то в 5-ке бельгийцы

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