Мората: «Бельгия – явный фаворит Евро»

Где то в 5-ке бельгийцы
Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился своим мнением о команде Бельгии, с который испанцам предстоит сыграть товарищеский матч.
«Бельгия – очень сильная команда, явный фаворит Евро. Матч будет интересным», – уверен Мората.
Также футболист прокомментировал недавние парижские теракты.
«Конечно, это ужасная трагедия, но мы приехали в Бельгию для подготовки к чемпионату Европы. Не думаю, что здесь произойдет что-то подобное».
Матч Бельгия – Испания состоится 17 ноября.