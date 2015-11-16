Мората: «Бельгия – явный фаворит Евро»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился своим мнением о команде Бельгии, с который испанцам предстоит сыграть товарищеский матч.

«Бельгия – очень сильная команда, явный фаворит Евро. Матч будет интересным», – уверен Мората.

Также футболист прокомментировал недавние парижские теракты.

«Конечно, это ужасная трагедия, но мы приехали в Бельгию для подготовки к чемпионату Европы. Не думаю, что здесь произойдет что-то подобное».

Матч Бельгия – Испания состоится 17 ноября.