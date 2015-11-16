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    Бибрас Натхо: «Если мы окажемся в Лиге Европы, будем нацеливаться на победу в турнире»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о целях московского клуба на евроарене в нынешнем сезоне.

    «Я предпочитаю продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Если мы окажемся в Лиге Европы, будем нацеливаться на победу в турнире», – написал Натхо на своей странице в Twitter.

    По его словам, он готов выступать за ЦСКА еще долго.

    «Хоть 10 лет! Но этот сезон складывается не так хорошо. Посмотрим, загадывать не буду».

    Также футболист рассказал о переходе в стан армейцев своего родственника Амира Натхо.

    «Переход в ЦСКА – это был его выбор. Когда он спросил моего мнения, я сказал, что думаю, но выбор был только его. У него была небольшая травма. Плюс он еще молод. Ему требуется еще немного времени. Надо работать, и все получится».

    Источник: Twitter

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    16.11.2015 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 17 ноября 2015, 14:35

      Шансы остаться в ЛЧ еще есть, надо бороться до конца.

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 17 ноября 2015, 11:37

      В лиге европы надо победить,пока для лч мы слабоваты!!!

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 ноября 2015, 22:19

      Ах, да: ЦСКА - чемпион!

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 ноября 2015, 22:18

      Обоим здоровья, успешных выступлений и прогресса! Амирчика ждем в сборной!

      3
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