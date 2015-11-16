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    Чачич: «Дзюба и Широков могут усилить топ-клубы»

    Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич высоко оценил уровень игроков национальной команды России Артема Дзюбы и Романа Широкова.

    «Дзюба и Широков могли бы усилить топ-клубы – это отличные игроки. Манджукич выступает в суперклубе, в «Ювентусе», но и Дзюба отлично играет в чемпионате России и Лиге чемпионов. Он мог бы играть в любом чемпионате», – говорит Чачич.

    Напомним, во вторник 17 ноября сборные России и Хорватии проведут товарищескую встречу. Начало матча – в 19.00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.11.2015 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 ноября 2015, 21:50

      Зависящий нападающий,партнёры просто выше классном чем были!)))

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