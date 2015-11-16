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    В Италии снова будут транслировать матчи РФПЛ

    Спортивный телеканал Sky Sport Italia вновь будет транслировать матчи РФПЛ. Показ возобновится уже в ближайшую субботу.

    Сообщается, что зрители канала смогут увидеть прямую трансляцию встречи ЦСКА – «Крылья Советов».

    В период с 2008 года по 2011 Sky Sport Italia уже показывал матчи российского чемпионата, однако затем руководство канала отказалось от этой идеи. Согласно информации Digital-News, возобновление трансляций связано с недовольством аудитории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 19:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 ноября 2015, 16:50

      А что, у макаронников совсем плохо с мыльными операми или цирк закрыли?

      1
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      Рейтинг: -185

      Protosser 17 ноября 2015, 10:17

      Так им и надо. Не только ж россиянам мучаться...

      2
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      Рейтинг: +27

      zenit747 16 ноября 2015, 23:19

      Конечно же это круто для имиджа РПЛ

      1
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      Рейтинг: +45

      civilist > zenit747 17 ноября 2015, 13:06

      Смотри что бы обратного эффекта не было.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 16 ноября 2015, 20:09

      В Италии показвыют, а канал Наш Футбол -платный. О какой популиризации футбола идет речь , если за весь контент рфпл приходится платить? Понятное дело, Матч ТВ транслирует все центральные матчи, но этого мало. тк многие, особенно в регионах хотят смотреть за своей командой каждый тур по телевизору.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Schmitt 17 ноября 2015, 16:52

      Скай спорт тоже платный

      0
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