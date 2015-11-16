В Италии снова будут транслировать матчи РФПЛ

Спортивный телеканал Sky Sport Italia вновь будет транслировать матчи РФПЛ. Показ возобновится уже в ближайшую субботу.

Сообщается, что зрители канала смогут увидеть прямую трансляцию встречи ЦСКА – «Крылья Советов».

В период с 2008 года по 2011 Sky Sport Italia уже показывал матчи российского чемпионата, однако затем руководство канала отказалось от этой идеи. Согласно информации Digital-News, возобновление трансляций связано с недовольством аудитории.