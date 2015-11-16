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    Летом «Реал» покинет либо Роналду, либо Бэйл

    Мадридский «Реал» в ближайшее лето может продать либо полузащитника Гарета Бэйла, либо нападающего Криштиану Роналду.

    Сообщается, что португалец подумывает о возвращении в «Манчестер Юнайтед» и о переходе в «ПСЖ». Отметим, что президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен высказываниями Роналду о его возможном уходе.

    «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, возлагает основные надежды на переход Бэйла, который так и не смог адаптироваться к жизни в Мадриде.

    Источник: ESPN

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    16.11.2015 18:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 17 ноября 2015, 00:52

      Продайте пешехода Раналду,пока кому-то еще нужен,дайте нормальным пацанам в футбол поиграть.Хамес,Иско,Бейл,Начо уже устали от Раналды.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 16 ноября 2015, 20:20

      Манкам не нужен Роналдо, а наоборот?? Однако, здравствуйте!

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      Рейтинг: +9

      Азимхан 16 ноября 2015, 20:05

      Только не роналдо

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 ноября 2015, 19:53

      Роналду крут, пусть дрова продают

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      Рейтинг: +20

      Картер 16 ноября 2015, 18:22

      сегундим реал

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