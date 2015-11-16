Летом «Реал» покинет либо Роналду, либо Бэйл

Мадридский «Реал» в ближайшее лето может продать либо полузащитника Гарета Бэйла, либо нападающего Криштиану Роналду.

Сообщается, что португалец подумывает о возвращении в «Манчестер Юнайтед» и о переходе в «ПСЖ». Отметим, что президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен высказываниями Роналду о его возможном уходе.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, возлагает основные надежды на переход Бэйла, который так и не смог адаптироваться к жизни в Мадриде.