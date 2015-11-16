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    Корниленко не сыграет с ЦСКА

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корнилинко не сыграет в 16-м туре РФПЛ против ЦСКА.

    Об этом сообщил пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов.

    «Команда продолжает подготовку к встрече с ЦСКА. Сегодня футболисты проведут две тренировки. Сейчас все игроки занимаются в общей группе, кроме Сергея Корниленко, который уехал в Германию на обследование. У него проблемы с мышцей. В этом году он уже не сможет сыграть. Дисквалифицированных футболистов на матч с «армейцами» у нас нет, - рассказал Съестнов.

    Источник: Eurofootball

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    16.11.2015 18:00
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