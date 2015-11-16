Фонтен: «Франции следует отказаться от Евро-2016»

Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен считает, что после террористических атак в Париже Франция не может позволить себе проведение европейского чемпионата.

«Я очень ждал чемпионата Европы, но, как бы мне ни было тяжело это сказать, Франции лучше отказаться от проведения Евро. Любая другая страна может организовать турнир, но не мы. Очень боюсь повторения событий черной пятницы», - сказал Фонтен в интервью Die Welt.