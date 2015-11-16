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    Фонтен: «Франции следует отказаться от Евро-2016»

    Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен считает, что после террористических атак в Париже Франция не может позволить себе проведение европейского чемпионата.

    «Я очень ждал чемпионата Европы, но, как бы мне ни было тяжело это сказать, Франции лучше отказаться от проведения Евро. Любая другая страна может организовать турнир, но не мы. Очень боюсь повторения событий черной пятницы», - сказал Фонтен в интервью Die Welt.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 17:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 16 ноября 2015, 23:44

      Никто не сможет гарантировать 100%-ной безопасности. Даже в 3 дивизионе чемпионата Зимбабве есть шанс произойти какой-нибудь случайной глупости.Ну а чемпионат Европы или Мира, где бы он не происходил, в любом случае представляет опасность.

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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 16 ноября 2015, 19:30

      Рамзан реально смог бы

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 ноября 2015, 18:18

      А кто сейчас может гарантировать 100% безопасность

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      Рейтинг: +10

      Roman VIP > roman230582 16 ноября 2015, 19:15

      Чечня!!! Рамзан Кадыров!!! :-)

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