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    Юран: «Выход России в финал или полуфинал Евро-2016 исключен»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не верит, что Россия может попасть на финальные стадии Чемпионата Европы 2016 во Франции.

    «Есть результат — значит, тренер работает верно. Что касается Евро-2016, надо объективно смотреть на вещи. Вероятность попадания России в финал или даже полуфинал исключена. Есть команды уровнем выше в несколько раз. Первоначальная цель — выход из группы. Эту задачу наши должны решить, а вот дальше конкурировать уже сложно.

    Сегодняшняя команда — не сборная Советского Союза или сборная России 90-х, когда на одно место был выбор из трех-четырех человек. Сейчас этот выбор отсутствует. Нужно изучать ближайший резерв на каждую позицию. У нас есть обойма, но не дай бог случатся травмы либо возникнут другие проблемы. За результат тоже надо цепляться, но необходимо смотреть чуть дальше, расширять круг футболистов», - сказал Юран.

    Источник: УЕФА

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    16.11.2015 16:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 16 ноября 2015, 21:57

      Сборная 90-х, хах, насмешил!
      Какая интересно там была конкуренция 3-4 человека на место?!
      Или типа похвалю, я ж там играл...
      Никчемное вью по большому счету. Доказательством тому триумф греков и наше не плохое евро-08.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 ноября 2015, 20:03

      От греков тоже ничего не ждали! Но они выиграли! Так почему этого не может сделать Россия или другая страна, не являющаяся фаворитом? Если Юран все знает, то ему лучше не смотреть футбол!

      2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка > Serjoga 16 ноября 2015, 21:16

      Вот-вот. А если еще и вспомнить ЕВРО-2008. От той нашей сборной тоже ничего не ждали.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Платунишка 18 ноября 2015, 01:02

      Юран-специалист,в отличие от вас(предполгаю).

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 16 ноября 2015, 19:57

      Сергей,вы умница,кроме одног,если предположить,что Вы веите в Бога,то почему слово Бог Вы пишете с маленко буквы.

      1
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      Рейтинг: +13

      Victor.mail. 16 ноября 2015, 19:27

      Буду реалистом- поставлю на не выход из группы.

      -1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Victor.mail. 18 ноября 2015, 01:03

      А я не поставлю.

      0
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      Рейтинг: +29

      shur 16 ноября 2015, 19:13

      "Сегодняшняя команда — не сборная Советского Союза или сборная России 90-х"...а что завоевала та "славная сборная"-НИЧЕГО !!!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 ноября 2015, 18:26

      Нашли кого слушать. Что игроком был неадекватным, что тренер бездарный. И эксперт в футболе такой же!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > ManUtd-Volgograd 16 ноября 2015, 19:59

      А вы лично достигли большего и как игрок икак тренер.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 ноября 2015, 17:54

      Фарт никто не отменял, самоотдача через не могу часто бьёт класс, плюс немного удачи или много удачи. так что кто где будет не юрану судить сами увидим

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > BAIv 16 ноября 2015, 20:01

      Сергей юран специалист и говорит обюективные вещи.

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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 16 ноября 2015, 17:07

      Ну знаете не могу не согласится, сто выход в полуфинал был бы чудом покруче чем в 2008

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      Рейтинг: +348

      343443 16 ноября 2015, 16:43

      сидел бы молча и завидовал,если сам ни на что не способен

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > 343443 16 ноября 2015, 20:05

      Юран специалист и говорит по делу,а если у вас серьезные аргументы-излоие.

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