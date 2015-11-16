Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лебедев: «Реформирование министерства спорта – повод сэкономить»

    Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что инициатива реформирования министерства спорта является преждевременной.

    «С точки зрения реорганизации правительства и укрупнения функций каждого ведомства, а также с целью экономии средств на содержание аппарата, конечно, идея представляется интересной. Но мы считаем, что в министерстве спорта слишком много работы, поэтому конкретно к нему инициатива не применима. В каждой спортивной федерации существуют проблемы, которые нужно решать.

    Государственная политика в области спорта все равно никак не изменится, такая идея появилась лишь в целях экономии. Если реформа пройдет, то у нового министра, скорее всего, будет много замов. Поэтому Мутко в любом случае сохранит свое место в правительстве. Только станет, например, заместителем министра по делам спорта», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2015 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11