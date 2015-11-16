На строящемся стадионе «Мордовия-Арена» в результате драки погиб рабочий

Ночью 16 ноября на строящейся «Мордовия-Арене» в Саранске произошла большая драка между двумя группами строителей, в результате которой погиб один из рабочих.

Как сообщает «Столица С», после распития алкоголя строители из Ближнего Зарубежья вышли на улицу сфотографироваться на память. Это разозлило их сограждан, которые сделали им замечания, которые вскоре переросли в драку, в результате которой рабочий из Таджикистана получил смертельный удар по голове.