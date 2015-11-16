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    На строящемся стадионе «Мордовия-Арена» в результате драки погиб рабочий

    Ночью 16 ноября на строящейся «Мордовия-Арене» в Саранске произошла большая драка между двумя группами строителей, в результате которой погиб один из рабочих.

    Как сообщает «Столица С», после распития алкоголя строители из Ближнего Зарубежья вышли на улицу сфотографироваться на память. Это разозлило их сограждан, которые сделали им замечания, которые вскоре переросли в драку, в результате которой рабочий из Таджикистана получил смертельный удар по голове.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Иван_)) 16 ноября 2015, 15:16

      Скоро на ,,Бомбардире,, будут такие новости, как: Возле стадиона ,,Химки ,, изнасиловали девушку, или неподалёку от ларька с шарфами ФК Спартак сосались двое геев) Это же сайт футбольных новостей, а не криминальных...

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      Рейтинг: +25031

      bset > Иван_)) 16 ноября 2015, 16:01

      Да это уже непонятно что за сайт. Реклама, платный контент, скандалы, интриги, расследования. А что по делу, то с ошибками шестиклассника.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > bset 16 ноября 2015, 17:15

      а соккер работает ещё??

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