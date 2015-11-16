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    Кононов: «Я являюсь противником лимита»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов считает, что лимит на легионеров помешал его команде.

    «Может быть, лимит немного и повлиял на наши результаты. В особенности, в тех играх, где мы не показали все, что хотели, когда Федор Смолов и Дмитрий Торбинский только входили в наши командные действия. Но это не главная причина, и мы это понимаем. Я являюсь противником лимита. Я сторонник того, чтобы все происходило естественным путем», - сказал Кононов.

    В нынешнем сезоне РФПЛ «Краснодар» занимает 5 место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2015 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 ноября 2015, 12:22

      Ну так понятно, ты же не Мутко.
      Только он думает, что это хоть кому-то поможет.

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