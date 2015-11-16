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    «Милан» попытается заполучить Ибрагимовича свободным агентом

    Очередная попытка заполучить форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича будет предпринята ближайшим летом «Миланом». 34-летний футболист перед стартом нынешнего сезона был близок к возвращению в Италию, но в последний момент стороны не смогли договориться. Стоит отметить, что действующий контракт шведа с «ПСЖ» рассчитан до окончания сезона.

    Ибрагимович уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. И был продан в парижский клуб. В этом сезоне Златан сыграл в 8 матчах чемпионата Франции. В них он отметился девятью забитыми голами, а также пятью голевыми передачами. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    16.11.2015 11:01
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