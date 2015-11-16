Ирландия – Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция

Продолжаются стыковые матчи отборочного турнира Евро-2016. Сегодня нам предстоит узнать очередного участника финального турнира. Обе команды выглядят вполне уверенно перед ответным матчем, но чуть больший статистический перевес можно считать за Ирландией, учитывая результат первого матча – 1:1.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Ирландия – Босния и Герцеговина. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!