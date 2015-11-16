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    Анчелотти: «Попытаюсь летом найти команду в Англии»

    Бывший главный тренер «Челси» Карло Анчелотти рассчитывает продолжить свою карьеру в Англии.

    «В моей карьере был фантастический опыт во Франции и Испании. Здесь главное найти конкурентоспособный клуб. До конца этого сезона я буду отдыхать, а летом попытаюсь найти себе новую команду. Желательно, чтобы это было в Англии», - сказал Анчелотти.

    Напомним, что Анчелотти завоевал с "Челси" три трофея с 2009 по 2011 года, а также становился четырежды лучшим главным тренером месяца в английской Премьер-лиге.

    Источник: Goal.com

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    16.11.2015 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 ноября 2015, 15:55

      Блиииииин хочу тоже отдыхать до конца сезона(просто реплика)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 16 ноября 2015, 09:44

      Красиво

      0
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