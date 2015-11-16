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    Мутко: «Никто у России не отнимет право проведения чемпионата мира»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко не видит причин для того, чтобы у России было отнято право проведения чемпионата мира-2018.

    «Предусмотрена солидная страховая премия. Но никто у России ничего не отнимет. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Исполком в Цюрихе давно принял необходимые решения по чемпионату мира 2018 года, многократно их подтвердил.

    Даже не могу вообразить, что за форс-мажор должен приключиться для отмены. Если только ФИФА самоликвидируется или американское правосудие выдвинет против нее очень серьезные обвинения в коррупции. Не верю ни в первое, ни во второе», - заявил Мутко.

    Стоит отметить, что в данный момент прокуратура Швейцарии проводит расследование по возможным нарушениям при выборе хозяев чемпионатов мира-2018 и 2022.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2015 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 1 декабря 2017, 20:05

      Он уже занес куда нужно и поплакался кому нужно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 16 ноября 2015, 09:39

      Так и про легкоаатлетов трындел...

      2
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